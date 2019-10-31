صورة| أول ظهور للفنانة مي كساب بعد ولادة ابنها نوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هبة عبدالحكيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة مي كساب، وعدد من الأصدقاء من الاحتفال بـ"سبوع" نوح، ابن الفنانة مي كساب.

وظهرت الفنانة مي كساب وهي ترتدي تاجا على رأسها، مكتوب عليه "ماما"، وتعد الصورة أول ظهور لمي بعد الولادة.

‏وكانت الفنانة مي كساب، قد نشرت تدوينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كتبت فيها: "الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف‬، وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".

يُذكر أن الفنانة مي كساب، تزوجت من مغني المهرجانات محمد صلاح الشهير بأوكا، وأنجبت منه داليدا وفريدة ونوح.