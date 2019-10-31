محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان محيي إسماعيل، إن فيلم "الكنز" سجل أول تعاون بينه وبين المخرج الكبير شريف عرفة، الذي وصفه بالمخرج الجميل.
وأضاف "إسماعيل"، في لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس: "شريف عرفة كان يلقبني بالعالمي، وكل مرة كنت أصل فيها للاستديو كان يقول لي (العالمي وصل)".
ووطالب محيى إسماعيل، بعرض أفلامه العالمية في مصر، لأنها عالية القيمة، كما طلب من المذيعة ياسمين أن تعرض الأفلام على قناة "إم بي سي" مصر.
وأكد الفنان الكبير محيى إسماعيل أنه شارك مؤخرا في مهرجان الإسكندرية عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة مع 4 محكمين أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| محيي إسماعيل: شريف عرفة لقبني بالعالمي.. واعرضوا أفلامي العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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