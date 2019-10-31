صور| رانيا يوسف تحتفل بـ"الهالويين" بملابس وقناع "la casa de papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا عبر حسابها على إنستجرام مع ابنتها، احتفالا بالهالووين.
وظهرت يوسف وهي تريدي ملابس وقناع المسلسل الإسباني الشهير "la casa de papel"، وعلقت: "عيد هالووين سعيد"
يذكر أن رانيا يوسف تنشغل في تصوير مسلسل الآنسة فرح، مع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وهبة عبدالغني، وجيلان علاء وغيرهم، من إخراج أحمد الجندي.
كما تنشغل بتصوير فيلم صندوق الدنيا مع الفنان صلاح عبدالله وباسم سمرة وخالد الصاوي، من إخراج عماد البهات.
وتنتظر عرض مسلسل مملكة إبليس قريبا عبر منصة شاهد بلس، من بطولة غادة عادل وسلوى خطاب وكريم قاسم وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمود الليثي وصبري فواز وخالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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