بالصور.. سومة تواصل بروفات حفلها بمهرجان الموسيقي العربية

تواصل المطربة سومة، بروفات حفلها بدار الأوبرا المصرية، المقرر اقامته يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المُقبل، والذي تشارك من خلاله ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان

الموسيقى العربية.

أجرت سومة بروفة على مجموعة من أشهر أغانيها التي ستقدمها في الحفل، منها "لوحدك حبيبي،

3 ايام، أجدع صحاب، هتروح، ده حبيبي، وغيرها"، بالإضافة لأجمل أغاني نجوم الطرب.

يذكر أن سومة تحيي خامس ليالي مهرجان الموسيقي العربية، إلي جانب الفنان هاني شاكر، والعازف العراقي فرات قدوري، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.