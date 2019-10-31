بالصور.. سعد رمضان يواصل بروفات حفله بمهرجان الموسيقي العربية

يواصل المطرب اللبناني سعد رمضان، بروفات حفله بدار الأوبرا المصرية، الذي يشارك من خلاله ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك لليوم الثاني علىالتوالي.
أجرى سعد بروفة على مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة لأغاني كبار المطربين، منها "شو محسودين، انت وأنا، نسمعلينا الهوا، بحبك يا لبنان، قولوله، وغيرها".
جدير بالذكر أن سعد رمضان يحيي ثاني ليالي المهرجان، إلي جانب الفنان مدحت صالح، والمطربة رحاب مطاوع، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.
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