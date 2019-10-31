فيديو.. أغنية متغير لعمرو دياب تتخطى المليون مشاهدة

تخطي النجم عمرو دياب الحاجز المليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب. موقع الفيديوهات اليوتيوب. الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي رامي سمير.

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