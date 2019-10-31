وزير الثقافة تهنئ فوزي خضر بعد حصوله على جائزة الفيصل للشعر العربي

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة الشاعر الدكتور فوزي خضر لفوزه بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، وذلك فى فرع الشعر المسرحي عن مسرحية "الشيخ الرئيس ابن سينا" ، وسلمها له الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمدينة جدة

منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية يذكر أن الدكتور فوزي خضر حاصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة، وضع 75 مؤلفًا تم نشرها في مصر والسعودية والكويت والأردن، ويمتلك خبرات وظيفية متنوعة حيث عمل مدرسًا ، صحفيًا، أخصائي مخطوطات بمكتبة الإسكندرية، مستشاراً بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأستاذًا جامعيًّا.

كما فاز بعدد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر، والجائزة الأولى في التأليف الإذاعي على مستوى الإذاعات العربية عن برنامجه "كتاب عربي علم العالم"، وغيرها من الجوائز. مؤلفًا تم نشرها في مصر والسعودية والكويت والأردن، ويمتلك خبرات وظيفية متنوعة حيث عمل مدرسًا ، صحفيًا، أخصائي مخطوطات بمكتبة الإسكندرية، مستشاراً بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأستاذًا جامعيًّا.كما فاز بعدد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الشعر، والجائزة الأولى في التأليف الإذاعي على مستوى الإذاعات العربية عن برنامجه "كتاب عربي علم العالم"، وغيرها من الجوائز.

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