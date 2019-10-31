شاهد.. رانيا يوسف تحتفل بالهالوين مع ابنتها على إنستجرام

نشرت النجمة رانيا يوسف صور تجمع مع ابنتها احتفالا بالهالوين، وذلك عبر حسابها علي موقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام. وحيث كتبت "رانيا يوسف" علي الصورة قائلة:"هاليوين سعيد" Advertisements ومن ناحية أخري، بدأت رانيا يوسف تصوير فيلمها الجديد، ولكنها لم تشارك جمهورها بأي تفاصيل عن الفيلم أو اسمه وتركت الأمر مفاجأة لهم. الجديد، ولكنها لم تشارك جمهورها بأي تفاصيل عن الفيلم أو اسمه وتركت الأمر مفاجأة لهم. ويذكر أن الفيلم الروائي القصير "ليلة حب"، هو آخر أعمال رانيا يوسف، وشاركها البطولة كلًّا من: نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق. وشاركها البطولة كلًّا من: نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

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