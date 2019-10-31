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شاهد.. يسرا تدعم الأطفال المصابين بمتلازمة داون

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة يسرا مع الطفل "نوح"، المصاب بمتلازمة داون، وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بتلك المتلازمة، وهو شهر أكتوبر الجاري.
ولقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تلك المبادرة الإيجابية، من خلال التقاط صور مع الطفل ومشاركتها علي حساباتهم الرسمية علي السوشيال ميديا،

وتعريف الناس بمعلومات بسيطة عن متلازمة داون بهدف زيادة الوعي.
كان من بين هؤلاء النجوم آسر ياسين، ريهام عبدالغفور، هشام ماجد، محمد هنيدي، تامر حسني، محمد الشرنوبي، إيمان العاصي، محمود عبدالمغني، عمرو سلامة .


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