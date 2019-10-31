أوس أوس برفقة حمدي الميرغني علي الانستجرام

نشر الفنان أسامة محمد الشهير ب أوس أوس صورة برفقة حمدي الميرغني، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وعلق "أوس أوس" علي الصورة قائلا:" انا و حمدي بو سِنه من المغرب الشقيق". ويذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" الذي تم عرضه في رمضان 2019 للنجم الفنان محمد إمام. الذي تم عرضه في رمضان 2019 للنجم الفنان محمد إمام.

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