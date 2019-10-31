شاهد.. رسالة ابن طلعت زكريا لوالده

وجّه الفنان الشاب عمر طلعت زكريا رسالة لولده عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير الإنستجرام. وكتب عمر قائلًا:"محتاجك قوى يا أبويا أنا في أمس الاحتياج ليك ربنا يرحمك ياحبيبي". يرحمك ياحبيبي". وأضاف "عمر" :عندى كلام كتير أوى ومش عارف أقوله لمين يابوب ربنا يصبرنا على فراقك علشان فعلا Advertisements الدنيا مالهاش طعم من غيرك". الدنيا مالهاش طعم من غيرك". يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم كوميدي بعنوان "بعد الخميس"، وكان قد انتهى منذ فترة من تصويره، والفيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.

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