- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 09:54 مساءً - أجرت الممثلة المصرية رندا البحيري تعديلا على شعرها، اذ انها غيّرت لونه الى الأخضر الفاتح.
ونشرت راندا مقطع فيديو لها اثناء تواجدها عند مصفف الشعر، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اثارت راندا جدلا كبيرا بين المتابعين، فالبعض منهم عبّر عن اعجابه بهذا التعديل، فيما البعض الآخر لم يعجبه ذلك.
الجدير ذكره ان راندا البحيري تستعد في الوقت الحالي لبدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد “الأخ الكبير”، وعن العمل أكدت البحيري أن المسلسل ينتمي للدراما الإجتماعية ويمس كل عناصر الأسرة المصرية والعربية ويُقَدم بشكل عصري من مضمون وشكل مختلف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. راندا البحيري تثير الجدل بلون شعرها الجديد وتصدم الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.