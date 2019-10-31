رانيا فريد شوقي تستعد لـ«سم العقرب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، للمشاركة في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “سم العقرب”، حيث يشارك معها النجم ​​نضال الشافعي​، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وكانت رانيا فريد شوقي، ونضال الشافعي، قد شاركا الممثل المصري يحيى الفخراني، في بطولة مسرحية “الملك لير”، والتي يشارك فيها أيضاً الممثلون أحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة، من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

وكانت مسرحية “الملك لير”، قد تم عرضها في السعودية مؤخراً، وتمّ تصويرها للعرض تلفزيونياً أيضاً.

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وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، مؤخرا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها خلال تعلم رقصة “الدبكة”، اللبنانية الشهيرة.

رانيا شوقي، علقت على الفيديو قائلة: محاولة لتعلم الدبكة في مهرجان الفنون و الفلكلور الأفروصيني في أسوان.

وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي أثنت على خفة دم راميا فريد شوقي، وسرعة تعلمها لرقصة الدبكة الشهيرة.