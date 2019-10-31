الفائزون بجوائز "الشارقة للكتاب" يتحدثون لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر عدد من الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن سعادتهم بالجوائز التي حصلوا عليها، .



وكرّم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الحفل الافتتاحي للدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الفائزين بجوائز المعرض في دورته الجديدة إضافة إلى جوائز "اتصالات" لكتاب الطفل.

وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الأربعاء، الدورة الـ38 من المعرض في مركز "إكسبو" الشارقة، تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً"، بمشاركة 2000 دار نشر من 81 دولة.

ويستضيف المعرض 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية، وتحل فيه جمهورية "المكسيك" ضيف شرف، وتتواصل فعالياته حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني.