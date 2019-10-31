قصر باكينجهام يكرم نجمة مسلسل "ذي كراون" أوليفيا كولمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت النجمة البريطانية "أوليفيا كولمان" تكريما رفيع المستوى من قصر باكينجهام، بحصدها لوسام CBE ولقب الفروسية من رتبة الإمبراطورية البريطانية، تقديرا لمجهودها وإنجازاتها المميزة في مجال السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من تكريم أوليفيا، بقصر باكينجهام، إلا انها فوتت عليها فرصة لقاء الملكة إليزابيث الثانية وجها لوجه، إذ كانت الأميرة "آن" من العائلة المالكة هي المسؤولة عن مراسم تكريم الممثلة الكبيرة.





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ووذكرت "ديلي ميل" أن لقاء النجمة البريطانية الحاصلة على الأوسكار، بالملكة إليزابيث، كان مرتقبا من جانب الكثير من عشاقها، كونها في الوقت الحالي تجسد شخصية الملكة إليزابيث الثانية، في الموسم الجديد من مسلسل The Crown الذي يبث على منصة العرض الرقمي الشهيرة "نتفليكس".

وكانت النجمة الكبيرة أوليفيا كولمان حصدت جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم The Favorite.



