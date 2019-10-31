المخرج علي عبدالخالق يكشف لـ"العين الإخبارية" تطورات حالته الصحية

كشف المخرج المصري علي عبدالخالق تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها هذا الأسبوع، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال عبدالخالق، في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، إنه تعرض لوعكة صحية، السبت، أجبرته على دخول مستشفى خاص بحي الدقي، في محافظة الجيزة.

وأضاف "فوجئت بنزيف غريب من الأنف، وحاولت السيطرة عليه بإسعافات أولية وفشل الأمر، وتم نقلي بسرعة إلى المستشفى".

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وأوضح "بمجرد دخولي المستشفى تم إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية، واستقر الأطباء على إجراء عملية (كي) لوقف النزيف، والغريب أنه على الرغم من إجراء العملية لم يتوقف النزيف".

وتابع "بعد يومين من هذه العملية تم تركيب بالونة حول الأنف، ولكن لم تتحسن حالتي الصحية، ولم يتوقف أو يهدأ النزيف، وأطمع في دعوات الطيبين بالشفاء والخروج من هذه الأزمة الصعبة".

وبسؤاله حول اهتمام الوسط الفني بحالته، رد عبدالخالق "بصراحة شديدة زملائي في الوسط يقفون بجانبي، وقد زارني مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعدد كبير من نجوم الفن".

ويعد علي عبدالخالق، الذي ولد في 4 يونيو/حزيران 1944، أحد أهم المخرجين المصريين، حيث استطاع عبر مشوار حافل بالعطاء في مهنة الإخراج أن يقدم أعمالا فنية ذات قيمة كبيرة مثل "أغنية على الممر"، و"البيضة والحجر"، و"إعدام ميت"، و"الوحل"، و"العار"، و"الكيف".