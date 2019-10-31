في يوم الهالووين.. 5 أفلام شهيرة أثارت خوف كُتاب الرعب

فيلم "صمت الحملان" من أكثر الأفلام رعبًا في السينما الأجنبية

كثير من أفلام الرعب التي أخافتنا على مر السنين، مبنية على روايات أكثر رعبًا، الفارق الذي يجعل الأخيرة أشد رعبًا هو قدرة الكتب والروايات على شحذ خيال القراء واستثارة أبشع مخاوفهم، بشكل يعجز عنه أشد المؤلفين براعة.

استغل موقع "سينما بليند" الأمريكي ليلة الهالووين لاستعراض أشهر الأفلام المأخوذة عن روايات مخيفة تجاوزت حد إثارة رعب الجمهور إلى إخافة مؤلفي الرعب ذاتهم.

أشهر الأفلام التي أخافت كتاب الرعب

1- Silence Of The Lambs (صمت الحملان)

رواية للكتاب توماس هاريس، صدرت عام 1988، ثم تحولت إلى فيلم سينمائي شهير عام 1991.

نجح الفيلم في جني شهرة واسعة بين دوائر محبي الرعب، خصوصاً مع نجاحه النقدي الكبير وحصده أكثر من جائزة أوسكار، والفضل يعود إلى التجسيد المخلص من مخرج العمل جوناثان ديم، لأحداث الرواية.

يجسد العمل حياة الطبيب وآكل لحوم البشر هانيبال ليكتر (أنتوني هوبكنز) وسعي المحققة كلاريس ستارلينج (جودي فوستر) لدراسة حالته من أجل مساعدتها في القبض على قتلة متسلسلين بنفس العقلية.

2- The Exorcist (طارد الأرواح الشريرة)

فيلم (طارد الأرواح الشريرة) هو واحد من أكثر الأفلام رعبًا في التاريخ، وحتى على الرغم من مرور 50 عامًا على طرحه في دور العرض، فإن الفيلم ما زال قادرًا على إثارة رعب الجمهور وكتاب أفلام الرعب.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب ويليام بيتر، صدرت قبل عامين من طرح الفيلم أي عام 1971، واستمدت الإلهام بدورها من حادثة طرد أرواح حقيقية في الأربعينات لمراهق من ولاية ماريلاند.

يجسد العمل استحواذ عدة أرواح شريرة جسد مراهقة صغيرة، ومحاولة الأم إنقاذ ابنتها من خلال الاتفاق مع راهب لتنفذي جلسة طرد أرواح شريرة.

3- Psycho (سايكو)

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واحد من أهم أسباب اختيار المخرج ألفريد هيتشكوك، رواية "سايكو" للكاتب روبرت بلوخ لتحويلها إلى عمل سينمائي، هو اندهاشه وفزعه من خدعة البطل الرئيسي التي استخدمها الروائي، إذ كان يعرف القراء بأبطال رئيسين ويحمسهم لمسارات هؤلاء الأبطال فقط ليقتلهم في الصفحات التالية من الرواية.

مع تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، قرر "هيتشكوك" أن يسير في نفس الطريق، بافتتاحية لا تُنسى لفيلمها قتل فيها البطلة ماريون (جانيت لي) التي تسرق أموال من رئيسها وتفر بها كي تبني بهم مستقبل لنفسها؛ لينتهي بها الأمر ضحية للقاتل المتسلسل نورمان بيتس (أنتوني بركنز).

4- The Ring (الحلقة)

مهد فيلم "الحلقة" للممثلة ناعومي واتس، فور طرحه عام 2002، بداية حقبة جديدة في عالم الرعب، إذ جسد نوعية جديدة مختلفة عما قدمته السينما طيلة العقود السابقة، كونه يركز على الرعب النفسي أكثر.

فيلم (الحلقة) مأخوذ عن رواية يابانية للكاتب كوجي سوزوكي، صدرت عام 1991، وحققت نجاحًا كبيرًا في اليابان، انتقل إلى كوريا والولايات المتحدة الأمريكية بعد تحويلها إلى سلسلة سينمائية في كلا البلدين.

يجسد العمل صراع أم سيئة الحظ شاهدت شريط فيديو ملعون يحتم عليها الموت بعد أيام معدودة، وعليها أن تكتشف سر هذا الشريط كي تنجو من اللعنة.

5- The Shining "البريق"

لا يمكن أن تخلو قائمة أفلام رعب من عمل للروائي العبقري ستيفن كينج، ويعد فيلم (البريق) خير مثال لأعمال ملك الرعب "كينج".

على الرغم كراهية كاتب الرعب ستيفن كينج النسخة السينمائية من روايته، التي أخرجها ستانلي كوبريك، بسبب اختلافها عن العمل الأصلي، إلا أن الجميع -فيما عداه- أحبها.

يدور الفيلم حول عائلة تقضي إجازة في فندق معزول خلال فترة الشتاء، إلا أن تواجد شيطاني مخيف في الفندق يدفع الأب للجنون ويحوله إلى قاتل فاقد السيطرة.