جليلة تثيرُ الجدل بـ"شارب قط" أثناء خضوعها لعمليّة تجميل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المغربية جليلة، ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، عقب ظهورها في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع بين روّاد السوشال ميديا، وهي تخضع لعملية تجميلية في منطقة "الشفتين"، وبدتْ كأنّ لها "شارب قط" موصولاً داخل "شفتيها".

وقامت جليلة بإصدار صوت المواء عقب شدّ الطبيب لذلك الشّارب وقصّه. فيما لم تتألمْ جليلة نتيجة خضوعها لمخدر الـ"بنج"، حتى تفقد الإحساس أثناء العملية.

واستفزّ الفيديو رواد التواصل الاجتماعيّ بشدّة، واعتبروا أنّ جليلة غير راضية عن مظهرها الطبيعيّ، والبعض أطلق عليها بعض الصّفات نظرًا لصعوبة المنظر على بعض المتابعين من روّاد السوشال ميديا، الذين لم يتفق أيّ منهم على ما تفعله الفنانة المغربية التي عادة ما تُلفتْ الانتباه بين الحين والآخر عند ظهورها.

وأطلّت جليلة في الفيديو وهي تضع يدها أمام فمها وحوله مادة بيضاء في محاولة لإخفائه حتى تنتهي من العملية، واعترفت خلال العملية التجميلية بأنّها خضعت لعملية خيوط للحاجبين والعينين أيضًا والشّفتين.

وكانت جليلة المغربية قد أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد ظهورها في فيديو تناقله عدد من الحسابات النشطة على تطبيق "إنستغرام"، وهي تشير إلى أنّ لون بشرتها الأبيض يثير أزمة في أوساط المتابعين، ولفتت إلى أنّ هؤلاء يشعرون بالتعب النفسيّ بسبب ذلك.

Advertisements

وأثارت جليلة بلبلة بين الجمهور حينها عندما قالت: "خمسة بعينكم.. أنا بيضة من الله"، مضيفة أنّه لا يمكن لأيّ وسيلة المساعدة على تبييض البشرة بهذه الطريقة، ما عرّضها للكثير من الانتقادات المتباينة بسب حديثها.

كما اعترفت جليلة في وقت سابق بأنّها أجرت العديد من عمليات التجميل، وتحدّثت في إحدى المرّات عن خصرها الذي صار نحيفًا للغاية بعد عملية شفط دهون، ولا تجد ملابس مناسبة لها.

وشغلت جليلة الرّأي العامّ في الوطن العربيّ بداية العام الحاليّ، حينما تحوّلت إلى مشجّعة "لأسود الرافدين" المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا التي أُقيمت في الإمارات، حيث انتشر فيديو له بسرعة البرق، وهي تشجّع المنتخب العراقيّ ضدّ منافسه المنتخب الإيرانيّ في بطولة كأس آسيا، فظلّت تهتف وتغنّي الأغاني العراقية مع الجمهور، وسط حرص البعض على التقاط الصّور التذكاريّة معها من المدرّج.