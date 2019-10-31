هاني رمزي يخسرُ الكثير من وزنه.. والجمهور يتفاعل مع صورته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري هاني رمزي، جمهوره بمظهره الجديد، بعدما خسر الكثير من وزنه في صورة حديثة، كشف فيها المجهود الشّاقّ الذي بذله للوصول إلى هذا الوزن المثاليّ، بعدما أرهقه وزنه الزّائد، وقلّ ظهوره ومشاركته بالأعمال الفنية بشكل سنويّ، مثلما كان في السّابق.

ونشر "رمزي" عبر حسابه الشخصيّ بموقع التواصل الاجتماعيّ "إنستغرام"، صورة له وهو في "الجيم"، مع مدرّبه، حيث بدا فيها أكثر رشاقة من السّابق، وبيّن مروره بأوقات صعبة للوصول إلى الجسم المناسب.

وأرفق هاني رمزي مع الصّورة تعليق: "الكوتش الجامد سعد ولمساته الأخيرة قبل البطولة.. بطولة الأسرع في أكل البسبوسة.. حرام بقى حرام عايز أكل براحتي".

جمهور هاني رمزي تفاعل بكثرة مع صورته الرّشيقة، مُبدين إعجابهم الشّديد به بعدما وصل إلى هذا الوزن، وقال بعضهم: "منور يا جميل برافو عليك فعلا واضح المجهود في الجيم نزلت كتير"، و"خسيت خالص"، و"رجعت زي زمان"، و" منور أيوه كده خسيت خالص أنا على فكرة بحبك جدا"، و"حرام عليك إنت عايزين نشوفك في عمل جديد واحشنا والله"، و"مين بقي توم كروز ناو.. ما شاء الله ربنا يثبتك ويكرهك في الحلويات".

Advertisements

واتّجه هاني رمزي خلال السّنوات الماضية إلى تقديم برامج المقالب حيث كان الأمر على حساب موهبته كممثل له جمهوره، فغاب عن السّينما واختفى نجمه في الدراما، واكتفى بما يدرّ له من دخل من تلك البرامج، وواجه العديد من الانتقادات أبرزها تقليده لرامز جلال الفنان الأشهر في تقديم المقالب.

واعترف هاني بأنّ هذه النوعية من البرامج عليها إقبال ومشاهدة عالية، وعليها إعلانات كثيرة نتيجة كثرة المشاهدة، لكنّه عاد ليؤكّد أنّ لها وقتًا معينًا وستنتهي، فإنْ كان عمرها الافتراضي قصير، فعلى هاني رمزي أنْ يعود لنفسه ممثلاً كما عرفناه وكما أحبّه الناس وفق ما قاله متابعوه.

جدير بالذكر أنّ الفنان هاني رمزي خلال العشر سنوات الماضية، لم يقدّم إلا 5 أفلام فقط، ولم ينجح منها إلا القليل، حيث جسّد "الرجل الغامض بسلامته" في 2010، و"سامي أكسيد الكربون" في 2011، و"توم وجيمي" في 2013، و"نوم التلات" في 2015، و"قسطي بيوجعني" في 2018.