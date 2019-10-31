اللبناني سعد رمضان يبدأ تحضيرات حفله الغنائي في مهرجان الموسيقي العربية

بدأ المطرب اللبناني سعد رمضان، بروفات حفله الغنائي ، المقرر إقامة 2 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية خلال الدورة الثامنة والعشرين، والذي ينطلق ابتداء من الشهر المقبل.

حيث من المقرر أنى يحيي سعد رمضان حفلا غنائيا في الليلة الثانية من ليالي المهرجان، وفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وينطلق مهرجان الموسيقى العربية، يوم 1 نوفمبر القادم، ويشارك في هذه الدورة، نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، أبرزهم محمد منير، أنغام، مدحت صالح، مي فاروق، الفنانة السورية أصالة، المطرب اللبناني عاصي الحلاني، وآخرون.

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