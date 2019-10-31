هند الحناوي تكشف سبب عدم زواجها بعد الطلاق من أحمد الفيشاوي

نشرت هند الحناوي (مُطلقة الفنان أحمد الفيشاوي)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام،



وأشارت من خلال التعليق على الصورة إلى سبب عدم ارتباطها حتى الآن بعد زواجها مرة وحيدة من الفنان أحمد الفيشاوي.



وعلقت هند الحناوي على الصورة بالإنجليزية، قائلة: «يسأل الناس لماذا أنت غير مرتبطة، أنت جذابة وذكية ورائعة .. وأنا أقول: أنا مؤهلة"».



يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من اشتعال أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، التي تستكمل تعليمها في لندن، في حين أن أبيها لم يقم بسداد النفقات والمصروفات، وامتدت الأزمة للقضاء الذي حكم بحبس الفيشاوي الصغير شهرا لعدم سداد النفقة.



وعلق احمد الفيشاوى على الأزمة، من خلال فيديو عبر انستغرام، متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا"، حيث قال إن «الحناوي» قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها؛ في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس؛ لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما هو وراد في الفيديو عن مكتب المحاماة.

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