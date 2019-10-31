"مسار إجباري" يعود من جديد إلى ساقية الصاوي 13 و14 تشرين الثاني

بعد غياب دام ما يقرب من عام ونصف، يعود "مسار اجبارى" مجددًا على مسرح ساقية الصاوي ليقدم سلسلة حفلات، يقدم الفريق الغنائى الشبابي الشهير يوم الأربعاء والخميس 13 و14 من نوفمبر حفلتين متتاليتين بساقية الصاوي بمسرح النهر، الأولى فى الرابعة عصرًا والثانية فى السابعة والنصف مساءً ليقدموا لجمهور الساقية مجموعة من أغنيات الألبوم الجديدة التي تقدم لأول مرة.



"مسار إجبارى" فريق "سكندري" اختار أعضاؤه هذا الاسم تعبيرًا منهم عن اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب الحياة مما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.

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