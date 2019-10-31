رامي مالك يصور فيلمه الجديد مع دانزيل واشنطون في شوارع لوس أنجلوس

شوهد النجم العالمي ذو اصول مصرية رامي مالك في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية اثناء تصوير دوره في فيلم الاثارة والتشويق Serial killer الاثنين الماضي.



وظهر رامي مالك في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية مع بطل الفيلم دانزيل واشنطون اثناء تصوير احد المشاهد الهامة، وبدت ملامح الجدية والصرامة على النجم المصري الحاصل على الاوسكار.



ويجسد رامي مالك في الفيلم شخصية محقق في شرطة لوس انجلوس الامريكية الذي يتعاون مع مديره للقبض على قاتل شهير.



وعلى صعيد اخر، يشارك رامي مالك في فيلم no time to day ضمن سلسلة افلام جيمس بوند الشهيرة، ويقوم بدور شرير امام الممثل البريطاني دانيال كرج. قد يهمك ايضاً: رامي مالك ببدلة سوداء كلاسيكية في أسبوع الموضة في باريس رامي مالك يُبين سبب عدم حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي

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