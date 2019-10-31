محمد حماقي يحيي حفلًا في القاهرة 28 تشرين الثاني المقبل

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في القاهرة الجديدة بأحد الفنادق الكبرى وذلك فى 28 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



ومن المتوقع أن يشدو محمد حماقى بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها "بعدنا ليه"، و"كل يوم من ده"، و"يا ستار".



وينشغل حاليا محمد حماقي ببرنامج "ذا فويس" الذي يشاركه فيه المطربة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد. قد يهمك ايضاً: محمد حماقي يشعل احتفالية "تيسير زواج الفتيات" تحت رعاية صندوق تحيا مصر أحمد حلمي يكشف التغير الذي طرأ على محمد حماقي بعد 13 سنة صداقة

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