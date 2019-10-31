تعرف على فرق مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي"

يعرض مهرجان القاهرة في دورته الحادية والأربعين، أكثر من 150 فيلم من 63 دولة، 30 منها في عرضها العالمي أو الدولي الأول، وأكثر من 90 تُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجميعها أرقام تتحق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، والذي اعتمد هذا العام على شكل جديد لفريق البرمجة.



وتعرض بوابة أخبار اليوم، فريق الأفلام بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

يوسف شريف رزق الله - المدير الفني، أحمد شوقي – المكلف بأعمال المدير الفني .



المبرمجين

• أندرو محسن - مدير سينما الغد ومبرمج أوروبا الشرقية

• أسامة عبد الرازق – مدير أسبوع النقاد و مبرمج أوروبا الغربية

• رامي عبد الرازق – مبرمج أمريكا الشمالية و اللاتينية

• رشا حسني – مبرمج عروض منتصف الليل و افلام آسيا و الباسيفك

لجنة الفرز

o رامي عبد الرازق

o ماجدة خير الله

o صفاء الليثي

o أمل ممدوح

o خالد عبد العزيز

o مروة ابو عيش

أعضاء الفريق

• رحمة الحداد – فرز الافلام القصيرة

• محمد طارق – منسق برنامج ضيف الشرف

المستشاريين الدوليين

• باولو برتولين – سينما آسيا و الباسفيك

• ديانا أشيموفا – سينما آسيا الوسطى (بوراسيا)

• دينيس دي لاروكا – سينما أمريكا اللاتينية

• أجنستا فيلاتوفه – سينما البلطيق

• جيا مامبو – سينما أفريقيا

• سمريتي كيران – سينما الهند

• إيزابيلا جولو – سينما إيطاليا

• دانيال كانديل – سينما المكسيك

الواقع الافتراضي

• ماجد فرج – مبرمج الواقع الافتراضي

• نانسي علي – مبرمج الواقع الافتراضي