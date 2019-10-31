محمد منير يفرض "السرية" على تحضيرات حفلته في مهرجات الموسيقى العربية

لا صوت يعلو فوق صوت مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثامنة والعشرين، فالاستعدادات داخل دار الأوبرا المصرية على قدم وساق، حيث تزين المسرح الكبير لاستقبال اولى الفاعليات بعد غد والتى يحيها الفنان محمد منير والذى يفرض بدوره السرية على بروفاته التحضيرية للحفل.



حيث اتفق د مجدى صابر على استلام احدى القاعات التى سيجرى بها بروفاته ولكنه لم يخبر احدا بمواعيد البروفات، وتأتى اهمية الحفل لمنير لكونه التكريم الاول له من مهرجان الموسيقى العربية.



على جانب اخر بدأ الفنان هانى شاكر بروفاته اول امس استعدادا لحفله اليوم الخامس من الفاعليات، ايضا عدد من الفرق احتلت المبنى الادارى الجديد وقاعات التدريب لاجراء بروفاتهم ومنهم فرقة احمد عامر وأيضا المايسترو هانى فرحات الذى يقدم بفرقته حفلى الفنانة انغام فى اليوم السادس وحفل الختام مع الفنانة اصالة.

و بيعت تذاكر المهرجان بالكامل قبل اسبوع من انطلاق الفاعليات وهو الامر الذى يؤكد نجاح المهرجان قبل انطلاقه.. المهرجان يستمر حتى الـ 12 من الشهر نفسه ويشارك فى فنانين من 7 دول عربية بواقع 37 حفلا ضمن فعاليات المهرجان.

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