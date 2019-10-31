أمير كرارة يكشف عن حملته الدعائية الجديدة في "قمة السيطرة"

كشف الفنان أمير كرارة، عن حملته الدعاية الجديدة، التي يقدمها لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة، وتحمل اسم "قمة السيطرة".

تم الكشف عن الحملة الجديدة التي تم اختيار أمير كرارة سفيرا لها في الشرق الأوسط، من خلال حفل كبير أقيم مساء الاثنين بأحد الفنادق الكبرى، وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة منهم الفنانة الشابة نور إيهاب والمذيعة فرح علي، وغيرهم من الشخصيات.

فيما أحيا الحفل الفنان هيثم شاكر، الذي قدم للحضور عدد كبير من أشهر أغنياته التي تفاعل معها المدعويين، كما حرصوا على اتقاط الصور التذكارية معه.

من ناحية أخرى، يستعد أمير كرارة لخوض تجربة السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد المنسي قائد الكتيبة 103، ‏من خلال مسلسله القادم "الاختيار" والمقرر عرضه في رمضان 2020، مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف ‏باهر دويدار وإنتاج شركة سينرجي‎.

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