شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى شبهت نفسها بالخنزير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بعيد الهالوين خضعت النجمة أريانا جراندي لجلسة تصوير تشبهت فيها بالخنزير، وهي الإطلالة المستوحاة من حلقة من حلقات مسلسل تلفزيوني امريكي عرض في الستينات بعنوان The Twilight Zone.



اريانا جراندي من آخر أعمال جراندي كان كليب Don’t Call Me Angel بالمشاركة مع المغنية العالمية مايلى سايروس والمطربة العالمية لانا دل راى. Advertisements وظهر الثلاثى بشكل مختلف فى الكليب الذى حصد ملايين المشاهدات والتي وصلت إلي 102 مليون مشاهدة على يوتيوب. وظهرت سايروس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.



اريانا جراندي

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