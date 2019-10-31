شكرا لقرائتكم خبر عن مش قد المنافسة.. اعرف إيرادات فيلمى Downton Abbey و Abominable والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مجموعة من الأفلام خلال الفترة الماضية، ولكن استطاع فيلما Downton Abbey، و Abominable، تحقيق الإيرادات المعقولة فى منافسة شرسة أمام الأفلام التى حققت نجاحا كبيرا وإيردات مرتفعة للغاية مثل الـ Joker و Maleficent.

وصلت إيرادات فيلم Downton Abbey إلى 92 مليون و 256 ألف دولار وذلك حول العالم منذ طرحه يوم 20 سبتمبر الماضى، لفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.

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أما عن فيلم الأنيمشن Abominable فـ وصلت إيرادات إلى 56 مليون و 904 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 27 سبتمبر الماضى، وتدور أحداث العمل الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة أخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.