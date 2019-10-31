- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي للطفل نوح هشام، من أصحاب متلازمة داون، صورة له رفقة الفنانة يسرا، والتي ظهرت بملابس الأطباء.
وكان عدد من نجوم الفن ومنهم الفنان تامر حسني وآسر ياسين وإيمان العاصي وريهام عبدالغفور وهشام ماجد وخالد أنور ومحمد الشرنوبي ومحمود عبد المغني وخالد أنور والمنتج محمد العدل، وغيرهم، نشروا صورا لهم مع الطفل نوح هشام، أحد المصابين بهذا الاضطراب، إذ والداه قررا أن يتخذا من مرض ابنهما فرصة للتوعية بأحد الاضطرابات الشهيرة.
حساب نوح يتابعه قرابة 50 ألف متابع وينشر صور لنوح مع المشاهير إضافة إلى معلومات طبيبة تسهم في توعبة الناس بمتلازمة داون.
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس الأطباء.. يسرا تنضم لقائمة النجوم مع الطفل نوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.