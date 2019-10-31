بملابس الأطباء.. يسرا تنضم لقائمة النجوم مع الطفل نوح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي للطفل نوح هشام، من أصحاب متلازمة داون، صورة له رفقة الفنانة يسرا، والتي ظهرت بملابس الأطباء.

وكان عدد من نجوم الفن ومنهم الفنان تامر حسني وآسر ياسين وإيمان العاصي وريهام عبدالغفور وهشام ماجد وخالد أنور ومحمد الشرنوبي ومحمود عبد المغني وخالد أنور والمنتج محمد العدل، وغيرهم، نشروا صورا لهم مع الطفل نوح هشام، أحد المصابين بهذا الاضطراب، إذ والداه قررا أن يتخذا من مرض ابنهما فرصة للتوعية بأحد الاضطرابات الشهيرة.

حساب نوح يتابعه قرابة 50 ألف متابع وينشر صور لنوح مع المشاهير إضافة إلى معلومات طبيبة تسهم في توعبة الناس بمتلازمة داون.