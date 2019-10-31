"محتاجلك قوي".. رسالة مؤثرة من نجل طلعت زكريا له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة والده الفنان الراحل.

وكتب عمر طلعت زكريا: "محتاجلك قوي يا أبويا بجد أنا في أمس الاحتياج ليك، ربنا يرحمك يا حبيبي".

وتابع عمر: "عندي كلام كتير قوي ومش عارف أقوله لمين يا بوب، ربنا يصبرنا على فراقك عشان فعلا الدنيا ملهاش طعم من غيرك".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.