"محتاجلك قوي".. رسالة مؤثرة من نجل طلعت زكريا له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له رفقة والده الفنان الراحل.
وكتب عمر طلعت زكريا: "محتاجلك قوي يا أبويا بجد أنا في أمس الاحتياج ليك، ربنا يرحمك يا حبيبي".
وتابع عمر: "عندي كلام كتير قوي ومش عارف أقوله لمين يا بوب، ربنا يصبرنا على فراقك عشان فعلا الدنيا ملهاش طعم من غيرك".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
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