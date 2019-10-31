صورة| كيفن هارت على طريقة "ذا روك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان العالمي كيفن هارت، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة معدلة له باستخدام الفوتوشوب، مع صديقه الممثل "دوين جونسون"، الشهير بـ "ذا روك".
وكتب كيفن هارت في تعليقه على الصورة: "هذاء الهراء جعلني أضحك".
وكان الفنان الأمريكي ، قد تعرض لحادث سير، وتنازل عن القضية ضد السائق الذي صدمه، وأشار في وقت سابق إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه السائق، على الرغم من قوة الحادث وما خلّفه، جاء ذلك عبر بيان صدر عن محاميه أندرو بريتلر يوم الخميس الماضي.
وفي تفاصيل الحادثة، كان كيفن جالسًا في المقعد الخلفي، إلى جانب ريبيكا بروكسترمان وخطيبها، وكان برفقتهم صديق كيفن، جارد بلاك، بالإضافة إلى السائق.
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