أيمن سليم يكشف لـ "الوفد" كواليس "حواديت الشانزليزيه".. والمشاكل التي واجهته في المسلسل

أستطاع المؤلف الشاب أيمن سليم، أن يضع لنفسه بصمه مميزة بين شباب جيله من خلال موهبته المميزة والمختلفة التي جعلت نجوم كبار يضعون ثقتهم به ويشاركون في باكورة أعماله التي تخرج إلى النور من خلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

وكشف "أيمن" في حوارة لـ "الـوفـد" كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وتحدث عن تعاونه الأول مع الفنان إياد نصار، وكشف أيضًا عن أعماله الجديدة، وما الأغاني التي كتبها لبعض المطربين الكبار.

في البداية حدثنا.. كيف جاءت إليك فكرة "حواديت الشانزليزية"؟

عرضت على نهى سعيد فكرة مسلسل حواديت الشانزليزية وقمنا بكتابته سويًا وعقب ذلك تواصلت مع المخرج مرقس عادل ونال إعجابه السيناريو بشكل كبير وعقب ذلك تعاقدنا على المسلسل.

بالإضافة إلى ذلك فأنا حرصت على مشاهدة جميع الأعمال التي تتحدث عن هذه الحقبة الزمنية ووجدت أن هؤلاء الأعمال لم تكن تشبهنا ولكن دائمًا تكون عن الغرب بشكل أكبر وتمنيت أن أقوم بكتابة الحقبة الزمنية في مصر، بالإضافة إلى ذلك فأن معظم تصوير المسلسل في شارع عماد الدين بوسط البلد نظرًا لتعدد وجود المسارح والتياتروهات قديمًا به ووجود جنسيات وديانات مختلفة به.

وماذا عن أحداث المسلسل؟

وتدور أحداث المسلسل عن وفاة شخص ويتم اتهام خمسة فتايات في قتله وكل فتاة تمثل طبقة معينة فأن الفنانة داليا مصطفى تجسد (قسمت) وهي من طبقة البشوات والفنانة مي سليم (فتنه) تجسد الطبقه الشعبية وهي االبنت البلدي التي ترتدي ملايه لف وتقع في حب المكواجي، بينما الفنانة إنجي المقدم تقدم شخصية

فتاة ركلام وهي من طبقة فقيرة فيما تجسد الفنانة سارة عادل شخصية مطربة بأحد التيارتروهات، وتجسد الفنانة أماني كمال شخصية فتاة يونانية وتمثل طبقة الخواجات خلال هذه الحقبه.

وما المشاكل التي واجهتك أثناء كتابة المسلسل ؟

في الحقيقة واجهت مشكلة كبيرة جدًا وهي ان هناك تحريف بالتاريخ فهناك كتب تتحدث عن الحقبة بشكل معين وأخرى تعكس هؤلاء الكلام، كما شاهدت بعض الحوارات النادرة للفنانين خلال هذه الفترة.

كما أن الفنانة رباب ممتاز تجسد شخصية راقصة ونتحدث من خلالها عن كيفية القضاء على راقصات الشمعدان وفترة إنتهائهم.

هل حرص أحد أبطال العمل على التدخل في سيناريو المسلسل؟

في بصراحة شديدة لم يحدث معي ذلك خلال العمل، بالإضافة إلى ذلك فأن الدكتور مرقس عادل مخرج العرض يرفع شعار لا للتجويد خلال التصوير نظرًا لإقتناعه الشديد بسيناريو العمل.

بالإضافة إلى ذلك كان هناك حماس كبير لجميع أبطال العمل خلال تصوير المسلسل نظرًا لتجسيدهم أدوار يلعبوها لأول مرة فهي بمثابة تحدي لأنفسهم، فهناك العديد من أبطال العمل لجئوا لمدرب تمثيل حتى يتمكنوا من الشخصية بشكل كبير.

وماذا عن التعاون مع الفنان إياد نصار لأول مرة؟

في الحقيقة عند كتابتي لسيناريو المسلسل كانت لإياد وخلال ذلك الوقت كان لايعلم شيئًا عن العمل وفور عرضه عليه وافق ونال إعجابه الورق.

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ماذا عن التعاون مع المخرج مرقس عادل؟

بصراحه مرقس مخرج شاطر جدًا، بالإضافة إلى ذلك فأن الإعلانات جعلت لديه خبره كبيرة بأن يهتم بالصورة فذلك يضيف للعمل الكثير

لماذا تم تأجيل عرض "حواديت الشانزليزية" عقب الإعلان عن عرضه في أكتوبر؟

كان من المفترض بالفعل ان يتم عرض خلال شهر اكتوبر ولكن نظرًا لظروف التصوير والتسويق ومن المقرر عرض على قناة one و mbc.

وماذا عن احتمالية وصول المؤلف للعالمية من وجهة نظرك؟

بالفعل من الممكن ان يصل المؤلف للعالمية عند تقديمه شيئًا يستحق ذلك، وعندما يتم تقديم عمل شرقي جيد يتحدث عن بلدنا من الممكن أن يتم اقتباسه من الغرب".

وما رأيك في الموسم الدرامي الذي أصبح خارج السباق الرمضاني؟

فأن هؤلاء الأعمال من المفترض أن نسبة نجاحها تكون بشكل اكبر ومن وجهة نظري أنه إذا لم تحقق هذه المسلسلات نجاحًا فمعنى ذلك أن العمل فاشل ولكن هناك هناك حاليًا العديد من الأعمال الناجحة.

وماذا عن الجديد لديك؟

استعد حاليًا لكتابة مسلسل من المقرر عرض خلال السباق الرمضاني، كما استعد لفيلم سينما لايت كوميدي تدور أحداثه حول جريمة تحدث على احد برامج الإنترنت وحل الجريمه في الفيديو ويتم تناول من خلال بعض الأنواع الجديدة عن المخدرات.

وانتظر عرض فيلم "أحلى من الطلاق" في مهرجان القاهرة السينمائي بطولة فراس سعيد وفريال يوسف وإخراج مرقس عادل وتشاركني التأليف نهى سعيد، ويناقش العمل قضية الطلاق بشكل جديد.

بالإضافة إلى ذلك فقد قدمت أيضًا العديد الأغاني لبعض المطربين المشهورين حاليًا منهم شاهيناز، لطيفة، مدحت صالح، دينا عادل، ميرفت وجدي.

وأستعد حاليًا لأغنيه جديدة تحت عنوان (حياة تانيه) مع المطربة إليسا في ألبومها الجديد وسعيد جدًا بالتعاون معها، وأتمنى أن تتراجع إليسا عن قرار إعتزالها.

كما أن هناك أيضًا لأربعه أغاني مع الفنانة سالي خليل خلال ألبومها الجديد، وهناك أيضًا أغنية جديدة للمطربة شاهيناز أنتظر عرضها وأخرى للمطربة ميرفت وجدي.