داليا مصطفي تروج لـ"حواديت الشانزليزيه"

نشرت الفنانة داليا مصطفي صورة لبوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" المقرر عرضة بداية 10 نوفمبر علي "one".

وعلقت "داليا" علي الصورة قائلة :" انا مبسوطه اوي اوي وسعيده جدا بالمسلسل ده.

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وتدور أحداثه في 45 حلقة، حيث يرصد فترة

زمنية معينة وهي فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة بالإضافة إلى رصد حالة الشر التي لم يتم تسليط الضوء عليها.

المسلسل بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.