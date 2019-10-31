صور.. مي عمر ضيفة برنامج شكشك شو على MBC مصر

تحل النجمة الشابة مي عمر ضيفه على "عم شكشك" في حلقة البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه إسبوعيًّا في تمام الثامنة من مساء كل جمعة، ويُقدمه الفنان الشاب مُصطفي خاطر مُتقمصاً شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر. الشاب مُصطفي خاطر مُتقمصاً شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر. ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج الجديد طقوس الحياة اليومية داخل إحدي الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور شيخ الحارة وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواءً من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأسرة. اليومية داخل إحدي الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور شيخ الحارة وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواءً من المرح، وتشمل الحلقة أيضًا فقرات واسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأسرة. Advertisements

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