هنا شيحة توجه رسالة على إنستجرام

نشرت النجمة هنا شيحة صورة لها، عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". وعلّقت "شيحة" على الصورة قائلة:"لا أهتم حقًا فقط في حالة عدم معرفتك بذلك. فقط في حالة عدم معرفتك بذلك. يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "أرض النفاق" الذي شاركت في بطولته مع النجم محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهو عن رواية ليوسف السباعي، وسيناريو أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز ومحمد العدل. الذي شاركت في بطولته مع النجم محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهو عن رواية ليوسف السباعي، وسيناريو أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز ومحمد العدل.

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