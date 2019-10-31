محمد إمام ينتهي من تصوير لص بغداد منتصف نوفمبر

ينتهي الفنان محمد إمام، منتصف نوفمبر المقبل، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد".

وقال المخرج أحمد خالد موسى، إنه من المقرر أن يستأنف في الخامس من نوفمبر المقبل تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمدينة شبرامنت بالجيزة، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من تصوير العمل

كاملًا منتصف نوفمبر.

وتابع "موسى"، أن عمليات المونتاج تستغرق ما يقرب من شهر عقب انتهاء التصوير، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال يناير 2020 .

وأشار إلى أن شركة الإنتاج هي التي

تحدد يوم العرض سواء كان في مطلع يناير أو آخره، وأضاف: "ننتهي من التصوير أولًا، ثم نعلن يوم العرض بعد ذلك، والمنتج أحمد بدوي لديه الخبرة والمهارة أكثر مني في ذلك".

فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف تامر إبراهيم، إنتاج أحمد بدوي، بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، وغيرهم من النجوم.