صورة.. عمرو وهبة يعلق علي صوره في مرحلة الطفولة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة له من مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وعلق "وهبة" علي الصورة قائلا:"كنت كبير قوي وأنا صغير فضلت لحد ثالثه إعدادي فكريني أوباما وهو صغير". قوي وأنا صغير فضلت لحد ثالثه إعدادي فكريني أوباما وهو صغير". يشار إلى أن آخر أعمال عمرو وهبة، مسلسل "بدل الحدوتة3"، الذي عرض في رمضان 2019. وهبة، مسلسل "بدل الحدوتة3"، الذي عرض في رمضان 2019.

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