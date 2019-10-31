تراند اليوم : نيكول كيدمان تكشف سر نضارة بشرتها

تتمتع الممثلة الأمريكية ، نيكول كيدمان ، البالغة من العمر 52 عاما، ببشرة رائعة وصحية، وهوما يجعل هذا لغزا لمتابعيها الذين يبحثون بشكل دائم عن سر إشراقها الذى يبدو أبديًا، حتى كشفت مؤخرًا عن مستحضر التجميل ” السحرى ” الذي تحرص على تطبيقه كل 90 دقيقة وتعتبره السرفي نضارة بشرتها.

وقالت نيكول كيدمان خلال مقابلة صحفية مع مجلة “Allure” الأمريكية إن السر فى نضارة بشرتها هو حرصها على تطبيق واقى الشمس، وأضافت “كنت فى بداية عمري أقول ما كل هذه الكريمات إنها غير مهمة، ولكن مع تقدمي في السن أدركت أن الكريمات ضرورية للبشرة وأهمها هو واقي الشمس”، مشيرة إلى أن حياتها في أستراليا حيث الشمس الحارقة علمتها أن تحمي بشرتها وتواظب علي ذلك .

وأوضحت نيكول كيدمان، أن واقي الشمس، قادرعلى منح وجهك إشراقة يومية بالإضافة إلى حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة وأوضحت أنها تقوم بتطبيقه كل 90 دقيقة.