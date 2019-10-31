بالصور: ابنة منى زكي وأحمد حلمي تتحدث عن موهبتها لأول مرة



ظهرت لي لي الابنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي لأول مرة في لقاء تلفزيوني للحديث عن مشروعها الفني الجديد، وقالت لي لي ان مشروعها هو منتجات ملابس وحقائب مزينة برسومات تقوم برسمها بنفسها، وأكدت أنها ورثت الموهبة عن والدها.

لي لي قدمت أول لقاء تليفزيوني لها مع برنامج ام بي سي تراندينغ ، وتم تصويره داخل غرفتها في منزل العائلة، للحديث عن موهبتها، وقالت إن السبب هو دعم والدها أحمد حلمي لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة إلى أخذها دروسا متخصصة في الرسم.

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وقالت إنها كانت ترسم في أوقات الفراغ لأن والديها كانا يهتمان بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، لكنها فيما بعد اقتنعت باستثمار موهبتها.

وعن مشروعها الجديد بتحويل قطع الملابس والأحذية والحقائب بالرسم عليها، أكدت أن البداية كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحة عبر موقع إنستقرام تحمل اسم lillysworkshopp وتلقت طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم