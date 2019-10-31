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أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني، أنه رشح النجمة مي عز الدين لبطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، وبدا بالفعل مفاوضات معها للظهور معه مجددا بعد غياب طويل منذ تعاونا سابقا في بطولة الجزء الثالث من "عمر وسلمى".
وكان تامر قد عرض مشروع الفيلم أولا على منى زكي، ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها حاليا بتصوير فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، وتحضيراتها لمشروع فني جديد، وبعدها بدأ تامر التفاوض مع مي عز الدين ولكن لم يتم توقيع عقد رسمي معها حتى اللحظة.
الفيلم الجديد قصة وسيناريو وحوار تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق، وتردد سابقا أن تامر يعكف على كتابة قصة فيلم يجمعه بالنجمة الخليجية أسيل عمران بعد نجاحهما في كليب "ناسيني ليه"، وأكدت أسيل أن حسني اشترط عليها الإقامة في القاهرة لمدة شهر على الأقل حتى تتقن اللهجة العامية المصرية قبل تصوير الفيلم.
ولكن توقف الحديث عن العمل المنتظر بعد ظهور شائعات أكدت وجود علاقة رومانسية بين عمران وتامر، وتلقت زوجة تامر بسمة بوسيل تحذيرات من متابعيها على إنستقرام بضرورة توخى الحذر من تطور علاقة زوجها والفنانة الخليجية، وأكدت بسمة أن أسيل صارت صديقتها المقربة ولا يجمعها بتامر إلي علاقة عمل.
بسمة تجاهلت الشائعات التي ترددت مؤخرا حول زواج تامر حسني من اسيل سرا، واعتبرتها كذبة إبريل، ولكنها تلقت نصيحة من متابعة تحدثت بثقة عن ضرورة توخي الحذر من أسيل قائلة: نصيحة احترسي من أسيل وانا عارفة بقول ايه.
وعلى الفور ردت بسمة بوسيل: حبيبتي حرام تحكمي على حد و انتي ما تعرفهوش ، أسيل بنت متربية اوي و محترمة و هي و تامر صحاب ، و بقيت صاحبتي انا كمان لما تعرفنا و احنا اصلا بنفهم اوي في ناس و تامر عمرو ما بيشتغل و لا بقرب لبيتو ناس وحشة ، فعشان كده ميصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كده .
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني تخلى عن أسيل عمران بعد شائعة زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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