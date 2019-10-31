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بلقيس تعتمد إطلالة شعر باللون الزهري

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farah.hassan 0 تبليغ

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في لوك جريء، اعتمدت الفنانة بلقيس اللون الزهري لشعرها، ولم يعرف ما إذا كانت تتحضر لتصوير كليب جديد تطل من خلاله بهذا اللوك.

 

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بلقيس كانت قد عقدت ندوة قبل ايام، وظهرت وهي تبكي عندما تحدثت عن إبنها، وردت على سؤال حول كيفية تعاطيها مع الذنب الذي يرافقها كأم وقالت "أنا استودع ابني في كل لحظة. عندما كانت أمي تقول  أني ادعو لكم في كل خفقة قلب كنت أقول انها تبالغ وهذا الكلام يؤثر في كثيراً ويبكيني. أمامي حل من إثنين، إما أن استودع ابني عند الله واتركه مع الرفقة الأمينة وهم اهل زوجي وأسافر وأكمل وظيفتي وإما أن ابقى في البيت كل الوقت وأنسى طموحاتي".

 

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بلقيس باللوك الجديد

 

بلقيس التي إحتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلادها بأجواء رومانسية،  كانت قد شاركت مع مجموعة من الفنانين في افتتاح ممر المشاهير في دبي بحضور منى زكي وزوجها أحمد حلمي والنجمة الهندية سونام كابور وغيرهم ، والممر يضم 40 نجمة من بينها نجمة خاصة بـ بلقيس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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