منة حسين فهمي تكشف للمرة الاولى كيف هربت من زوجها

اعترفت منة حسين فهمي بأن إفشالها حفل خطوبتها من زوجها الحالي المحامي طارق جميل سعيد هو أكبر غلطة في حياتها،= وأكدت أنها كانت وقتها بعمر 17 عاما وتخوفت من خوض تجربة الزواج لكنها بعدها ندمت بشدة الى ان عاد الزمن وجمعهما بعد سنوات وتزوجا.

طارق جميل سعيد زوج منة، روى القصة كاملة للمرة الأولى أثناء مشاركته ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامي محمد الباز، مؤكدا أنه تعرف على منة في نادي الجزيرة وارتبط معها بقصة حب وفاتح والده المستشار جميل سعيد ووالدته برغبته في الارتباط منها فور تخرجه من الكلية، وحصل على موعد من والدتها الفنانة ميرفت أمين ودعاها للعشاء، ولكنه فوجىء بأنها حضرت بمفردها وأخبرته وقتها أن ابنتها منة مصدومة ومتخوفة من تجربة الزواج.

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وتدخلت منة حسين فهمي عبر مكالمة هاتفية مؤكدة أن طارق هو حب حياتها، وأن عدم حضورها حفل الخطوبة كان أكبر غلطة في حياتها، وبررت موقفها وقتها بأنها كانت صغيرة لم تتجاوز 17 عاما ولا زالت في المدرسة.

أضافت إنها كانت تحب طارق بشدة ومنبهرة بشخصيته، ولكن لم تستوعب وقتها أن تمر بتجربة زواج وتحمل المسئولية، وكررت اعترافها بأن ما فعلته كان غلطة العمر، وقدمت اعتذارا من زوجها على هذه الغلطة.

تابعت مؤكدة أن زوجها نضج كثيرا عن أيام الشباب وكبر مهنيا وبقى مسئول وأنا بفتخر بيه وهو أمانى وعائلتي ومحور حياتي كلها، والحمد لله إن ربنا بعتهولي تاني، ومش متخيلة حياتي من غيره.

أشار طارق جميل سعيد إلى أن زواجه من منة بمثابة تحقيق لحلم العمر وقال إنه بعد مرور كل هذه السنوات وجدها كما توقع طيبة وإنسانة جميلة، وقال: بقدر المستطاع بقيت بقضى وقتي في البيت