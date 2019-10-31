شيرين عبد الوهاب تقدم أول بطولة مطلقة في السينما

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم أول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد 16 سنة على ظهورها الوحيد بدور مساعد في فيلم "ميدو مشاكل" مع النجم أحمد حلمي.



ومن المقرر ترشيح نجوم الفيلم فور الاستقرار على اسم المخرج، على أن يبدا التصوير مطلع العام 2020.



الفيلم حسب تصريحات الشركة المنتجة سيتم انتاجه ليصبح عودة حقيقية للأفلام الاستعراضية، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي وجاري التعاقد مع مخرج كبير.

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وعقب الاستقرار علي مخرج العمل سيتم عمل تجارب آداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لإختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠ .



شيرين عبد الوهاب ترددت طوال السنوات الماضية ما بين تكرار تجربتها الناجحة في الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسلها الأول والوحيد "طريقي"، وبين تقديم أول بطولة لها في السينما، ويأتي التعاقد ليؤكد إنها انحازت للخيار الثاني، ومن المرجح أن يتولى السيناريست تامر حبيب مهمة صياغة وكتابة أحداث الفيلم أو الاشراف على كتابته.

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