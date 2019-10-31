في إطار حفلات موسم الرياض المستمرة في المملكة العربية السعودية التي تعرضها MBC1، تشهد سهرة الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر ليلة بيروت، حيث تقدم سهرة غنائية متميزة يحييها أربعة من نجوم الأغنية اللبنانية هم ديانا حداد، ملحم زين، عاصي الحلاني ونجوى كرم.
تعرض حفلات موسم الرياض- ليلة بيروت على MBC1، الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في تمام الساعة 9:30 ليلاً بتوقيت السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد وملحم زين وعاصي الحلاني ونجوى كرم نجوم ليلة بيروت ضمن حفلات موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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