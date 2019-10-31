رانيا محمود ياسين تصور «ما يطلبه المستمعون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” في شارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

وتصور رانيا دوراً يحمل عنوان “ما يُطلبه المستمعون”، حيث يُغلب عليها الطابع التشويقي، ويشارك في بطولة هذه الحكاية كل من نرمين الفقي، أحمد رفعت، إيهاب فهمي، كريم الحسيني، محمد عادل.

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت متابعيها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية، مؤخرا، بموقع إنستجرام، ولكن الصورة وضعتها في موقف محرج مع بعض متابعيها بسبب التعليقات التي استفزتها وردت عليها.

رانيا ياسين، لم تتمالك نفسها وردت على متابعة لها بسبب تعليق جاء فيه: ما أدري كيف زوجك متحملك.. الله يعينه”. لتنفعل رانيا عليها قائلة: “وأنت متحملة نفسك إزاي طيب.. اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة.. اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزقة.