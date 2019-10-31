خالد أرغنش يكشف جنس مولوده المنتظر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» في أحدث ظهورله خلال جولة تسوق بمركز زورلو التجاري.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا نجم «حريم السلطان» عن وضع زوجته، الفنانة التركية بيرجوزار كوريل، الصحي، بعد دخولها الشهر السادس من الحمل، حيث قالت: «كل شيء على ما يرام، نعد الأيام من اجل الولادة، وكلما اقترب الموعد يزيد الحماس اكثر، ننتظر طفلنا بكل شغف»، لافتاً إلى أنه ينتظر مولوداً ذكراً.

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يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، يستعد خالد أرغنش لخوض تجربة درامية جديدة، حيث يجهز لمسلسل مختلف يُعض عبر شبكة الانترنت بعنوان «بابل»، ويشارك في بطولته أمام نور فتاح أوغلو، برجي أكلاي، اسلي أنفر، أوزان جوفان، وغيرهم.

مسلسل «أنت وطني» كان آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي عُرض لخالد مؤخراً فيلم «كازابلانكا» الذي شارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.