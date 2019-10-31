شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ليلة افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في مصر والان مع التفاصيل

تنطلق فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصر في الثامنة مساء الجمعة، 1 نوفمبر/تشرين الثاني على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتتواصل فعالياته لمدة 12يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هي مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، وسلطنة عمان.

تبدأ المظاهر الاحتفالية في ساحة الأوبرا بتقديم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضا على مسارح خارجية أعدت خصيصا لهذه المناسبة، ثم افتتاح معرضين لفنون الخط العربي، الأول للفنان المكرم حمدي زايد بقاعة صلاح طاهر، والثاني بعنوان "عاشقات الخط العربي"، ويضم 60 عملا لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير.

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بعدها ينتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرضا يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين أثروا السينما المصرية بأعمال خالدة.

وأكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أنه سيتم تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي في حفل الافتتاح، وذلك بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وهم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة "كريم العراقي"، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

وبعدها يقام الحفل الفني الذي يحييه النجم محمد منير، حيث يتغنى بنخبة من أعماله الجماهيرية التي أبدعها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفلا يحييها 92 فنانا منهم سعد رمضان ومدحت صالح وعاصي الحلاني ومروان خوري وهاني شاكر وأصالة وفايا يونان.