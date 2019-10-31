شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريكي مارتن ينجب ابنه الرابع من زوجه السوري والان مع التفاصيل
أعلن الفنان العالمي "ريكي مارتن" ولادة ابنه الرابع من زوجه السوري الأصل "جوان يوسف"، ونشر صورة على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مع مولوده الجديد وزوجه، وعلق "ريكي مارتن" قائلاً: "ابننا رين مارتن-يوسف ولد!".
وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.
وأعلن ريكي في عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما.
وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.
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