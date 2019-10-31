إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة من دون مساحيق تجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ38 بطريقة جريئة، إذ نشرت صورة سيلفي لها من دون مساحيق تجميل.

وظهرت إيفانكا ترامب بإطلالة عفوية بشكل طبيعي للغاية من دون مكياج أو “فلترات”، وعلقت على الصورة التي نشرتها على إنستغرام، كاتبةً: “العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد”.

وأثنت معظم التعليقات على ثقة كبيرة مستشاري البيت الأبيض بنفسها، وبأنها بدت “جميلة” على طبيعتها.