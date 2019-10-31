متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ38 بطريقة جريئة، إذ نشرت صورة سيلفي لها من دون مساحيق تجميل.
وظهرت إيفانكا ترامب بإطلالة عفوية بشكل طبيعي للغاية من دون مكياج أو “فلترات”، وعلقت على الصورة التي نشرتها على إنستغرام، كاتبةً: “العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد”.
وأثنت معظم التعليقات على ثقة كبيرة مستشاري البيت الأبيض بنفسها، وبأنها بدت “جميلة” على طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة من دون مساحيق تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.